Flydedok får hjælp af flydekran

Tirsdag 21. august 2018 kl: 14:05

Af: Redaktionen Det sker med hjælp fra flydekranen »Sanne A.«, der er kommer til Hirtshals fra Nyborg.









Da flydedokken i Hirtshals kæntrede, lå der et norsk skib i dokken. Skibet har taget skade ved ulykken, men det er ifølge direktør Rasmus Brohus fra Hirtshals Yard endnu for tidligt at sige noget om hvor omfattende skaderne er.









Når flydedokken er kommet på ret køl igen, er det muligt at koble strøm til dokken, så man kan åbne portene og komme ind, så man kan inspicere i dokken.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.