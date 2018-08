Oktober starter med en gylden uge i Kina - med transporudfordringer

Tirsdag 21. august 2018

Af: Redaktionen Logistik-koncernen Prime Cargo peger på, at når der er Golden Week i Kina, vil det ikke være muligt at få afhentet og fremsendt varer.Derfor opfordrer Prime Cargo sine kunder til at booke deres transporter i god tid, da pladsen er trang på skibene, flyene og togene samtidigt med, at efterspørgslen stiger kraftigt i ugerne op til Golden Week.