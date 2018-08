Tidligere vognmand er blevet idømt en stor bøde

Tirsdag 21. august 2018 kl: 12:35

Af: Redaktionen Specialanklager Pernille Moesborg, forklarer om sagen, at vognmanden havde et selskab, der gik konkurs i starten af november sidste år. To måneder før - i september 2017 - havde vognmanden oprettet et nyt selskab.Vognmanden blev ved retten dømt for i sin egenskab af ejer, direktør og transportleder at have medvirket til, at der blev udført godskørsel for fremmed regning med det konkursramte selskab efter selskabets tilladelser var tilbagekaldt af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.Han blev også dømt for medvirken til, at selskabet ikke rettidigt indsendte de tilbagekaldte tilladelser til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.Retten fandt ham også skyldig i at have medvirket til, at der i det nye selskab blev udført godskørsel for fremmed regning uden, at der var givet tilladelse hertil.Det nye selskab blev ligeledes dømt for at have udført godskørsel for fremmed regning og fik en bøde på 35.000 kroner.Der blev udbedt betænkningstid vedrørende vognmanden, mens selskabet ankede sagen til landsretten.