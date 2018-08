Flere var i job i juni

Tirsdag 21. august 2018 kl: 12:06

Af: Redaktionen - Det går rigtig godt, og beskæftigelsen fortsætter med at slå rekord. I juni kom der 4.500 flere private job. Dermed er der siden sommeren 2015 kommet 144.800 job i den private sektor, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og fortsætter:- Det er vigtigt, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for. Regeringen har allerede i foråret præsenteret en række initiativer, der skal forhindre flaskehalse blandt andet ved bedre mulighed for opkvalificering. Dertil kommer, at regeringen snart præsenterer et udspil, der skal gøre det lettere at ansætte relevant udenlandsk arbejdskraft. Det her er ikke et enten eller, men et både og.Troels Lund Poulsen fremhæver, at gode tider også giver gode muligheder for at få endnu flere i arbejde. VLAK-Regeringen vil i efteråret præsentere et handicapudspil, fordi mange mennesker med handicap har mange ressourcer, som ikke bliver brugt i dag.- Derudover forhandler vi også lige nu om en aftale, som skal forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet og gøre op med bureaukratiet, som gennem årtier har fået lov til at vokse sig alt for stort. Vi lægger op til, at kommunerne og a-kasserne får mere frihed til at planlægge hjælpen til ledige, uden at nogen bliver overladt til sig selv, for så vil det få konsekvenser, siger Troels Lund Poulsen.