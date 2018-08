Pulje sætter fokus på sporskifte i nedslidningstruede job

Tirsdag 21. august 2018 kl: 12:03

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje, som skal informere virksomheder og medarbejdere om muligheden for at søge om tilskud fra sporskifteordningen. Sporskifteordningen giver medarbejdere i nedslidningstruede brancher, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb.Puljen kan søges af fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab. Der er afsat 1,5 millioner kroner i hvert af årene 2018 og 2019.