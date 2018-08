Volvo Trucks kårer de bedste chauffører

Tirsdag 21. august 2018 kl: 11:43

Fra venstre ses Simon Helbo Nielsen (andenplads), Henrik Vang Christensen (førsteplads), Lars Søndergaard (tredieplads).

Chaufføren gør forskellen



Af: Redaktionen Alle 12 deltagere på Ring Djursland til den danske finale.De 12 deltagere, der deltog i den danske finale, var fundet ved indledende kvalifikationer i løbet af foråret hos Volvo Trucks' fire forhandlere. Der var derfor repræsentanter fra det meste af Danmark, der mødtes på Ring Djursland i dysten om at blive Danmarks bedste chauffør.Deltagerne skulle først køre en semifinale bestående af toenhalv runde på den 1,7 kilometer lange kuperede bane målt på tid og brændstof - det vil sige den samlede produktivitet. Tid og brændstof blev herefter omregnet til kroner baseret på en fast dieselpris og timeløn. Kørslen blev overvåget af Volvos flådestyringssystem Dynafleet, som måler brændstofforbruget helt ned til to decimaler.Herefter gik de tre bedste fra semifinalen videre til en finale, hvor banen blev vendt om og finalisterne derfor mødte nye udfordringer. Finalen blev ekstremt tæt, og der var blot 68 øre mellem vinderen og nummer to.Vinderen blev Henrik Vang Christensen, der kører for Vognmand John Christensen Byrsted, som kørte distancen på 4,3 km på 7,41 minutter og med et brændstofforbrug på 1,56 liter, hvilket blev omregnet til en samlet omkostning på 29,15 kr.På anden og trediepladsen i konkurrencen kom henholdsvis Simon Helbo Nielsen, der til daglig kører for Postnord, og Lars Søndergaard.I verdensfinalen i dagenen 13.-14. september mødes Henrik Vang Christensen med 36 andre chauffører fra hele verden i Gøteborg i kampen om at blive den bedste chauffør i Volvo Trucks’ Driver Challenge 2018.Driver Challenge 2018 er Volvo Trucks’ chaufførkonkurrence, der har til formål at understrege, at en kompetent chauffør kan gøre forskellen på over- og underskud i transportbranchen.- Vi har i år valgt at tilføje tidsaspektet til brændstofmålingen i bedømmelsen for på den måde bedst at afspejle, at en dygtig chaufførs hverdag jo handler om både at minimere udgifter og maksimere produktivitet og dermed øge lastbilens samlede indtjening. Det var imponerende at se, hvor gode deltagerne var til at tage hensyn til begge parametre og optimere deres kørsel, siger Morten Fonseca Nielsen, der er Dynafleet produktchef og ansvarlig for den danske Driver Challenge 2018.