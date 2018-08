Bilist anmeldte muligt stenkast dagen efter

Tirsdag 21. august 2018 kl: 11:36

Af: Redaktionen Politiet afspærrede motorvejen for at afsøge området med blandt andet politihunde, og for at foretage nogle tekniske undersøgelser. Efterforskningen har på nuværende tidspunkt ikke kunnet godtgøre, at der har været tale om en kriminel handling.Ifølge dr.dk fandt politihunde en død fugl omkring fem meter fra motorvejen. Politiet kan ikke afvise, at det var fuglen, der ramte bilens forrude, som revnede.Lørdag aften blev en bil ramt af en sten, der blev kastet fra en jernbanebro ved Vordingborg. Der er ifølge politiet ikke noget,, der tyder på en sammenhæng mellem de to anmeldelser.