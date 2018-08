LASTBILPRODUCENT SPØRGER:: Hvem har del ældste, der stadig er i drift

Hvem har del ældste, der stadig er i drift

LASTBILPRODUCENT SPØRGER:

Mandag 20. august 2018 kl: 12:08

Af: Redaktionen DAF modtager løbende fotografier fra vognmænd og chauffører over hele verden af DAF-lastbiler, der forlod fabrikken for mange år siden - og som stadig benyttes i daglig drift. Det har fået DAF ti at spekulere på, hvor den ældste DAF, der stadig er i brug, kører.









DAF har sat en kampagne i gang på Facebook for at finde den ældste DAF, der stadig bruges til daglig. Irlænderen John Tarret har sendt et billede ind af sin DAF 2100 fra 1984, som kører i daglig drift.





- Hun har arbejdet i 34 år og aldrig svigtet os. Og hun kommer altid hjem - både dag og nat, siger han.









DAF begyndte at producere lastbiler i 1949 efter at være startet som en virksomhed med produktion af påhængsvogne.









DAF fejrer i år sit 90-års jubilæum.











