Reservedelslageret kommer tættere på kunderne

Mandag 20. august 2018 kl: 11:20

Af: Redaktionen BesContainer-konceptet er reelt et transportabelt selvbetjeningslager, som Besko A/S stiller til rådighed hos kunden, som dermed får et skræddersyet produktsortiment lige indenfor rækkevidde.Selvbetjeningslageret er en 14 fods container med indbyggede reoler og med plads til omkring 500 varenumre. Den skal servicere kunden hurtigt og effektivt. Mangler en medarbejder i virksomheden reservedele, kan beholdningen tjekkes online, hvorefter medarbejderen med et personligt keykort i hånden får adgang til containeren og varerne på hylden. Alle varer er chipmærkede og scannes automatisk til fakturering inden medarbejderen forlader containeren. Besko står for genopfyldning af BesContaineren.- Som kundernes mobilitetspartner, ønsker vi at tilbyde kunderne ydelser, som skaber værdi for deres forretning. Det gør vi naturligvis ved hele tiden at give kunderne en topprofessionel betjening, samtidig med at vi tilpasser løsninger og finder det set-up, der er mest optimal for vores kunder, siger direktør i Besko, Kim Jepsen.- Kunderne skal undgå unødvendig og dyr ventetid, og derfor har vi stor fokus på at være i kort leveringsdygtig afstand til dem. Med det nye koncept, får kunden både produkterne tættere på og får effektiviseret lagerstyringen, siger Kim Jepsen videre.De første to BesContainere er stillet til rådighed hos kunder i Korsør og Esbjerg.Besko har afdelinger i Aalborg, Århus, Herning, Kolding, Padborg, Odense, Greve og Næstved. Her lagerfører Besko, stort set alt inden for reservedele og tilbehør til lastbiler, busser, påhængs- og sættevogne.