Vognmandsorgnisation vil have undtaget walkie-talker

Fredag 17. august 2018 kl: 14:59

Af: Jesper Christensen Generelt støtter DTL med henvisning til trafiksikkerheden intentionerne bag forslaget om, at andre håndholdte mobile enheder skal være omfattet af samme regler, som mobiltelefoner har været siden 1997.









DTL er også positive over for, at brud på reglerne skal udløse et klip i kørekortet. Men organisationen er bekymret for, at det vil kunne betyde, at vognmænd rundt i landet vil få sværere ved at tiltrække chauffører, hvis de risikerer at miste deres kørekort under deres arbejde. Det spiller ind, at mange chauffører bruger deres egen telefon til private samtaler, når de er på arbejde for ikke at blive pålagt skat af fri telefon, hvis de må benytte de telefoner, som vognmanden har monteret i bilerne.









Chaufførernes egne telefoner er ofte ikke koblet til lastbilens håndfrie udstyr, selvom det teknisk kan lade sig gøre.









DTL foreslår derfor, at chauffører bliver undtaget fra reglerne om at betale skat af fri telefon.









Derudover ønsker DTL, at brugen af walkie-talkie også bliver undtaget fra reglerne, da mikrofon og walkie-talkie eksempelvis betjenes med et enkelt klik, og at mikrofonen bliver hægende i sit kabel, hvis chaufføren slipper den.









DTL fremhæver også, at chauffører bruger walkie-talkier til at kommunikere med førere af gravemaskiner, når de eksempelvis kører i grusgrave. Derudover bliver walkie-talkier også brugt som et social værktøj mellem chauffører på lange ture. Chauffører bruger også walkie-talkier, hvis de vil advare andre chauffører mod farer, der er opstået andre steder i trafikken og oplyse om eksempelvis udrykningskøretøjer.

























© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.