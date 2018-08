Brug af håndholdte enheder under kørsel skal koste et klip i kørekortet

Af: Jesper Christensen Kort og godt vil VLAK-Regeringen have ændret Færdselslovens paragraf om håndholdte mobiltelefoner til:»Håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater«.Som nævnt vil ændringen vil det også betyde, at fastmonterede walkie-takie’er med mikrofon med ledning også vil være omfattet af forbuddet mod at bruge håndholdte mobile enheder under kørsel.Ud over at udløse en bødestraf vil det også kunne udløse et klip i kørekortet, hvis man bliver taget i at bryde reglerne.Interesserede kan se forslaget med VLAK-Regeringens bemærkninger