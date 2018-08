Fjernbus på ruten mellem København og Berlin er kørt galt

Fredag 17. august 2018 kl: 10:28

Af: Jesper Christensen Politiet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern oplyser, at ulykken skete omkring klokken 6.30, da bussen var på vej i sydlig retning mod Berlin. Seks passagerer meldes svært kvæstede, mens ti er blevet lettere kvæstet, mens andre 30 passagerer er reddet ud af bussen. Der var fredag først på formiddagen usikkerhed om, hvor mange passagerer der var blevet alvorligt kvæstet.







Ifølge welt.de var bussen kørt fra København torsdag aften klokken 23.40. Der var ifølge politiet ikke andre biler involveret i ulykken.







FlixBus oplyser til dr.dk, at der i alt var 63 passagerer og to chauffører med bussen, der kørte på FlixBus’ rute mellem Stockholm og Berlin via Købehavn.







© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.