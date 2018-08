DAF Trucks får ny chef

Torsdag 16. august 2018 kl: 12:58







Af: Redaktionen Harry Wolters har været ansat i koncernen de seneste 22 år. Hos DAF Trucks har han ud over at være europæisk salgsdirektør haft job som Controller Truck Assembly, Manager Logistics Innovations, Manager Logistics Operations, Manager Eindhoven Truck Assembly Plant, Human Resources Director and Operations Director.Harry Wolters er uddannet på universitetet i Eindhoven (M.A.- Business Engineering). Skiftet træder i kraft 1. september.



























Preston Feight.





Harry Wolters.





