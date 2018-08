Dokumentation om kontrol af logbøger over dyretransporter

Tirsdag 14. august 2018 kl: 18:11

Af: Jesper Christensen Fødevarestyrelsen konstaterer i sin redegørelse blandt andet, at en stor andel af den manglende sanktionering, som styrelsen er blevet kritiseret for, vedrører forhold i ganske få virksomheder. I andre sammenhænge betegnes disse virksomheder som brodne kar.





Som årsag til den manglende kontrol giver Fødevarestyrelsen, at der har været et stort ressourceforbrug på en række retssager, som transportører har rejst mod Fødevarestyrelsen. Dertil kommer et stort ressourceforbrug på ikke budgetterede opgaver. Samlet har ressourceforbruget på især de to ovennævnte punkter trukket ressourcer fra kontrollen og sanktionering af overtrædelser af reglerne om logbøger.





Fødevarestyrelsen konkluderer, at den utilstrækkelige sanktionering har haft den effekt, at nogle transportvirksomheder uberettiget har opnået en konkurrencefordel.







Den manglende sanktionering kan ifølge Fødevarestyrelsen have medvirket til, at visse virksomheder har spekuleret i at overtræde reglerne - især reglerne om transporttid.







Ifølge redegørelsen stod 3 af 18 kontrollerede danske virksomheder for henholdsvis 371, 155 og 89 overtrædelser. Af de udenlandske virksomheder var der en enkelt med 36 overtrædelser.











Interesserede kan se hele redegørelsen her:





Der blev konstateret 828 overtrædelser ved for lang køretid eller unødig forlænget køretid og 104 overtrædelser vedrørende overlæs og 23 overtrædelser vedrørende reglerne om logbog.

