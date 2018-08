Gangbro skal på plads - arbejdet spærrer motorvej

Mandag 13. august 2018 kl: 15:11

Af: Redaktionen Banedanmark skal i den kommende weekend løfte endnu en del af en ny gangbro på plads henover Køge Bugt Motorvejen. Gangbroen skal forbinde den nye Køge Nord Station med S-banen.I denne omgang udføres arbejdet fra fredag klokken 18.00 til mandag klokken 05.30. Arbejdet betyder, at både spærringer af ramper og kørespor på motorvejen.Det omfattende broarbejde, hvor elementerne til den 225 meter lange gangbro bliver monteret, finder sted på strækningen mellem frakørsel (31a) Solrød S og (32) Køge på Køge Bugt Motorvejen.





Tre farbare spor om dagen - Færre kørespor i aften- og nattetimerne

Antallet af farbare kørespor på strækningen vil variere i arbejdsperioden. Men generelt vil der være tre spor farbare i begge retninger i dagtimerne. I aften- og nattetimerne vil man periodevis gå ned til to og et spor i hver retning.





Den sydgående trafik flyttes over i den modsatte motorvejsside forbi arbejdsområdet.





Til- og frakørsel spærret ved Egedesvej

I perioden lukkes tilkørselsrampe fra Egedesvej mod syd og ligeledes frakørselsrampe til Egesvej fra motorvejsspor mod København. Der henvises i stedet til, at trafikanterne benytter frakørsel 31A Solrød S.





Brede køretøjer skal benytte omkørselsruten

Køretøjer, der er bredere end to meter, og som skal mod Køge, bliver ledt ud på en omkørselsrute via frakørselsrampen til Egedesvej via Egedesvej og Nordhøj til tilkørselsrampe fra Nordhøj/Lyngvej (32), hvor køretøjerne igen kommer tilbage på motorvejen.





Der vil være tydelig skiltning i området med omkørselsruter.



