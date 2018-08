Kærren er åben for lidt af hvert

Mandag 13. august 2018 kl: 12:41

Af: Redaktionen Den nye kærre er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål med stærke tværvanger og forstærkninger. Over hjulene er der monteret stålplader for at give en lav byggehøjde.I bagenden er der monteret et bakkamera.Forsmækken, der er aftagelig, er 1.200 mm høj og udført i stål. Siderne, der er tre-delte, er 600 mm høje og udført i aluminium.Kærren surringsringe i kantskinnerne og 12 kæpstokke, der har deres plads ved forsmækken, når de ikke er i brug i forbindelse med transport af materiel. Kærren er leveret med tre 10-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser.Den nye kærre er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.