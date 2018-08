P-kontrollen på rastepladser skal i gang

Mandag 13. august 2018 kl: 12:00

Af: Redaktionen Den manglende kontrol af lastbilparkering på motorvejsrastepladserne udløste en politisk reaktion, da den blev kendt. Kim Christiansen, der er transportordfører for Dansk Folkeparti, pegede på, at der var tale om en lov, der tager udgangspunkt i en politisk aftale om Finansloven for 2018.

Og da Danske Folkeparti er VLAK-Regeringsstøtteparti, endte sagen hurtigt hos transportminister Ole Birk Olsen (LA), der ifølge Transport Tidende kunne fortælle, at Vejdirektoratet havde meddelt Parkeringskontrol Nord, at de skal komme i gang med kontrollen.









Ifølge Transport Tidende er der endnu ikke udstedt p-afgifter til lastbilchauffører, der har overtrådt de nye regler om maksimalt 25-timers parkering på rastepladserne langs motorvejene.

















