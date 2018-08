Lastvognsælgerens første var også vognmandens første

Fredag 10. august 2018 kl: 14:35

Af: Redaktionen I 1988 havde Leo Laustsen drevet vognmandsforretningen Fjellerad Transport i seks år sammen med hustruen Susanne. Blandt kunderne var A1 Post, lokale aviser samt Saltum Bryggeri. Det gik godt, og det var blevet tid til at investere i virksomhedens første, helt nye lastbil. Det blev en Scania P 360, og sælgeren var en ung og energisk salgskonsulent ved navn Jens Holger Pedersen fra Stiholt i Aalborg. Bilen blev leveret 10. august 1988, og siden er der løbet meget vand i åen - eller rullet meget asfalt under dækkene på den lange række af Scania’er, som gennem årene har tjent hos Fjellerad Transport.Fjellerad Transport har gennem årene udviklet sig fra en lille lokal transportør af post, aviser og mineralvand til Danmarks største transportør med speciale i ADR-kørsel for blandt andet Shell og Kosangas med olie, benzin og gas samt korn- og foderstoffer for DLG. Fjellerad Transport disponerer hver dag over ca. 120 vogntog, hvor der står Fjellerad Transport på ca. 30 og mange forskellige vognmandsnavne på resten.Hos Stiholt har udviklingen også været markant - fra at være én af otte privatejede Scania-forhandlere i 1960’erne til i dag at være den eneste tilbageværende private Scania-forhandler med fire Scania-anlæg i henholdsvis Sæby, Aalborg, Hjørring og Thisted blandt 14 importørejede forhandleranlæg og fire privatejede Scania serviceanlæg i det øvrige Danmark. For Jens Holger Pedersen er karrieren gået fra salgskonsulent til salgschef og siden markedschef med det samlede kommercielle ansvar for Stiholts salgsafdeling. Og i hele perioden har Stiholt kunne dokumentere den højeste Scania-markedsandel og største kundetilfredshed blandt samtlige forhandlere i Danmark og er således også ”Best in class” i Scania-organisationen.



Leveret mere end 100 nye Scania

- Siden vores første handel i 1988 har forholdet mellem Fjellerad Transport og Stiholt udviklet sig fra et køber-sælgerforhold til et samarbejdsforhold. Stiholt har leveret langt over 100 nye Scania til os i den periode, og det havde de jo ikke fået lov til, hvis vi følte, at de forsøgte at score kassen på vores bekostning, siger Leo Laustsen.





- Vi har i den periode kun købt tre nye biler af ”fremmed mærke”. Det var i 1992, 1994 og 1996, og det var rigeligt. Selv om vi nu kun har Scania i flåden, føler vi ikke, at vi er i lommen på Stiholt. Så hvorfor skifte leverandør, spørger han.





For knap 20 år siden gik Fjellerad Transport ind på ADR-området med transport af farligt gods i form af benzin og olie - og 10 år senere også komprimeret gas. I den branche er der et stort fokus på sikkerhed både trafikalt, teknisk og administrativt. Her spiller Stiholt en vigtig rolle for Fjellerad Transport, der når som helst og hvor som helst skal kunne dokumentere bilernes vedligeholdelseshistorik, tekniske stand, synsrapporter, sikkerhedsgodkendelser med mere over for sine kunder.





- Vi kan stole på Stiholts værksteder, der står for al vedligeholdelse og reparation af både lastbilchassiser, opbygninger og påhængsvogne/trailere. Vi behøver ikke at ligge søvnløse efter et serviceeftersyn. Når Stiholt melder et vogntog klar, så er det klar, siger Leo Laustsen med venlig hilsen til Stiholts værkstedsfolk.





Lige som han i sin omgang med sine chauffører lægger vægt på at tale med dem og ikke til dem, respekterer han Stiholts ekspertise i forhandling og servicering af lastbiler og tilhørende transportmateriel.





- Ind imellem kan vi faktisk godt råbe lidt højt ad hinanden, men det stikker ikke dybere, end at vi altid får talt os til rette. Tonen kan være skarp, og der er vist også røget en mobiltelefon i svinget, men Jens Holger Pedersen er verdensmester i at finde muligheder og løsninger til gavn for både os og Stiholt. Det er vel, hvad der kendetegner en god handel, fastslår Leo Laustsen.





