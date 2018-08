33 procent af transportvirksomhederne leder forgæves efter ansatte

Fredag 10. august 2018 kl: 14:10

Af: Redaktionen - Det er dybt problematisk for vores branche, at virksomhederne ikke kan skaffe den nødvendige arbejdskraft. Tallene dokumenterer desværre med al tydelighed, at en af de helt store udfordringer i transportbranchens er mangel på arbejdskraft. Og tendensen er desværre stigende, siger chef for ITD Arbejdsmarked, Trine Schiørring Plesner.





Isoleret set er tallet for juli måned ekstremt højt, men alle branchetal fra Danmarks Statistik for årets første seks måneder i 2018 viser samme tendens: Der er ikke hænder nok at få til at fragte varer og gods på lastbilerne.





- Fra ITD vil vi gerne sende et klart budskab på vegne af vores medlemsvirksomheder om, at vil man gerne køre lastbil, arbejde på transportkontoret eller på et lager, så er der masser af job at få. Vi har brug for, at alle, der arbejder med aktivering af ledige, nu retter deres fokus mod transporterhvervet. Det kunne være jobcentre, skoler og andre, siger Trine Schiørring Plesner.





Landet over er der omkring 2.500 ubesatte chaufførstillinger, ITD peger på, at udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft ikke bliver mindre i fremtiden, da omkring halvdelen af alle lastbilchauffører er over 50 år - og 15 procent er over 60 år. Derudover mangler der også medarbejdere til lager og logistikkontorer.





Transportbranchen retter også fokus indad, da tallene viser, at mange transportvirksomheder ikke anvender alle tilgængelige kanaler, når de skal finde nye medarbejdere. 39 procent af virksomhederne mener, at de selv kunne have gjort noget mere.





- Vi skal og vil også selv gøre en stor indsats i branchen for at fortælle om de mange gode jobmuligheder her og nu, men også de fremtidige karrieremuligheder, der er inden for transportbranchen - både i den umiddelbare fremtid og på den lange bane, siger Trine Schiørring Plesner.





