Bestyrelsesformand i transportorganisation fylder 60 år

Fredag 10. august 2018 kl: 12:33

Det er en engageret og meget vellidt bestyrelsesformand, der 18. august tager et skarpt sving. Gert Jakobsen, der har været medlem af ITD siden 1994 og bestyrelsesformand siden 2013, fylder 60 år, og ITD markerer dagen ved at afholde en stor reception for venner, medlemmer og kollegaer.



Gert Jakobsen vandt i 2005 ITD’s store transportpris og blev kort herefter opfordret til at gå ind i ITD’s bestyrelse. Her blev han i første omgang menigt medlem og senere næstformand. I 2013 kom der endnu engang en opfordring. Denne gang gjaldt det posten som bestyrelsesformand. Gert Jakobsen overvejede situationen nøje og besluttede sig for at stille op. Lige siden har han stået i spidsen for ITD’s bestyrelse og varetager på den måde interesserne for omkring 800 professionelle medlemsvirksomheder og 270 medarbejdere.



Bestyrelsesarbejdet i ITD er ikke venstrehåndsarbejde og formandsarbejde slet ikke. Det forpligter og kræver tid, siger Gert Jakobsen.



- Mange får et chok, når de finder ud af, hvor meget tid bestyrelsesarbejdet i ITD tager. Men det har altid været en stor glæde for mig, og man opnår en enorm viden om både branchen og den politiske verden.



Som bestyrelsesformand i ITD har Gert Jakobsen aldrig ønsket at stå i spidsen for de store revolutioner, for som han siger.

- ITD er en fantastisk organisation og forretning, og for mig har det vigtigste altid været at gøre en forskel i den almindelige vognmands hverdag.





Stort kendskab til transporterhvervet

Gert Jakobsen har et indgående kendskab til transporterhvervet. Allerede som ung begyndte han at køre lastbil for andre, men da den virksomhed, han kørte for, stoppede, besluttede Gert Jakobsen at tage sagen i egen hånd og starte for sig selv. Det viste sig at være en rigtig god disposition. I dag er Gert Jakobsen direktør i Gert Jakobsen Transport ApS i Hornslet ved Aarhus. Herudover ejer og driver han også virksomhederne Cheminor A/S og Strongblue, og er desuden medejer af LOGI-DAN A/S.



Virksomhederne tæller i dag omkring 30 medarbejdere - herunder Gert Jakobsens kone Elin Jakobsen, der til daglig styrer tropper og lastbiler, da Gert Jakobsen selv er travlt beskæftiget med arbejdet som bestyrelsesformand i ITD.



Engageret, dygtig, lydhør og nede på jorden

Gert Jakobsen er en beskeden mand, som ikke bryder sig om at fremhæve sig selv og sine bedrifter.



- Det skal være nede på jorden, siger Gert Jakobsen.



Og det er i det hele taget grundtonen i hans virke - både som vognmand og som bestyrelsesformand i ITD.



Fra særdeles pålidelige kilder i ITD forlyder det dog, at Gert Jakobsen er overordentligt engageret i alt, hvad han beskæftiger sig med. Han leverer en kolossal arbejdsindsats i sit formandskab, og har stor lydhørhed over for andre.



Gert Jakobsen er en mand, der samler, og som strækker sig langt for at opnå de bedst mulige resultater til gavn for ITD’s medlemmer. Han er rummelig og skaber god atmosfære, men kan sagtens skære igennem, hvis situationen kræver det. Han er dygtig både som bestyrelsesformand, vognmand og forretningsmand, og han arbejder benhårdt for transportbranchen.



I det hele taget er Gert Jakobsen meget vellidt i organisationen. Han kender langt de fleste af ITD’s medarbejdere - som han roser til skyerne - og medlemsvirksomhederne har han også styr på. Herudover har han et kæmpe netværk i transportbranchen.





I privat regi fejrer Gert Jakobsen fødselsdagen hjemme på sin gård i Rodskov. I første omgang er der herremiddag for de nærmeste venner og bekendte - heriblandt jagtvennerne, som - efter Gert Jakobsens eget udsagn - synger mere, end de skyder.



Den officielle reception finder sted fredag 31. august fra kl. 14.00-16.00 hos ITD i ITD-huset på Lyren i Padborg.

Af: Redaktionen I forbindelse med Gert Jakobsens 60-årsdag har ITD sendt os følgende: