Ny busvognmand skal hjælpe Smukfests gæster frem til festen

Fredag 10. august 2018 kl: 11:42

Af: Redaktionen Torsdag kunne vi her på transportnyhederne.dk fortælle, at politiet torsdag fandt flere busser med fejl. Det betød, at Smukfest fik svært ved at klare transporten til og fra festivalpladsen. Derfor indgik Smukfest torsdag en aftale med Herning Turist om, at de skulle komme med 20 busser til shuttle-trafikken, så gæsterne de sidste dage uden busproblemer kan komme til og fra musikken under bøgetræerne ved søen ved Skanderborg.