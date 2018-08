Øresundsrute havde kraftig vækst i godstrafikken i årets andet kvartal

Torsdag 9. august 2018 kl: 17:00

Udvalgte fakta:

Antallet af overførte lastbiler steg i andet kvartal med godt 11 procent til 121.000 (2017: 109.000), og godsmængden voksede tilsvarende til 1.389.000 ton (2017: 1.255.000 ton)

Antallet af afgange udgjorde 12.600 - en lille stigning i forhold til andet kvartal 2017. Præcisionen var fortsat høj, og kapacitetsudnyttelsen på bildækket var næsten på niveau med andet kvartal 2017, uanset den samlede kapacitet er forøget med 3 procent efter en udvidelse af færgen Hamlets sejlplan

Scandlines Helsingør-Helsingborg overførte 352.000 personbiler i andet kvartal 2018 (2017: 372.000) svarende til et fald på knap 3 procent. Det samlede antal passagerer faldt til knap 1,89 millioner i andet kvartal 2018 (2017: 1,94 mio.). Disse fald skyldes væsentligst periodeforskydning, idet en del af Påsketrafikken i 2017 blev afviklet i andet kvartal

Bustrafikken på ruten udgjorde 5.400 overførte enheder i andet kvartal 2018 (2017: 5.800)

Anvendelsen af AutoBizz Smart steg med godt 27 procent i forhold til samme periode sidste år

Af: Redaktionen I maj var antallet af lastbiler, som valgte Scandlines for at krydse Øresund mellem Helsingør og Helsingborg, for første gang større end antallet af lastbiler, der valgte at den faste forbindelse mellem Malmø og København.- Vi ved, at vores kunder sætter pris på at spare 50 kilometers kørsel hver vej, hvilket nedbringer køretiden og sikrer et godt hvil på den korte overfart. Det tæller både for private og for erhvervskunder. Når vi derudover tilføjer de miljømæssige fordele ved, at lastbilerne i stigende antal vælger den grønne korridor over sundet, er det helt fantastisk. Det viser, at vi er på rette vej, siger Johan Röstin, der er administrerende direktør i HH Ferries AB.HH Ferries Group tager løbende nye initiativer for at styrke og forbedre tilbuddet til sine kundegrupper. Kapacitetsforøgelsen med flere daglige afgange med Hamlet har gjort ruten mere konkurrencedygtig. Senest er det nye og ambitiøse spise- og mødested - LAT56° Bistrobar - på færgen Hamlet blevet fulgt op med seks ugers gæstevisit af gourmetrestauranten Gastro på færgen Tycho Brahe. Og som led i selskabets grønne dagsorden var HH Ferries Group i maj med til at åbne et nyt anlæg med ladestationer, som i Helsingborg forsyner svenske og danske rejsendes elbiler med strøm, når de bruger Øresunds flydende bro.- Vi skal ramme kundernes behov - ikke blot for punktlighed, stabilitet og høj service. Vi skal også tilføje gode oplevelser og imødekomme kundernes ønsker om en effektiv, flydende bro med en stærk miljømæssig profil til gavn for hele regionen. Det er de hensyn, der driver os hver dag, og som vi vil forfølge, når vi tage nye initiativer på ruten, siger Johan Röstin.