Messe viser polske bus-nyheder

Torsdag 9. august 2018 kl: 13:58

Af: Redaktionen Der er tale om et helt ny bus-produkt fra Solaris - Solaris Urbino 12 LE hybrid. De to andre produkter er kendte på markedet i dag. Det er Solaris Urbino 12 electric og Solaris Urbino 12 hybrid. De to sidstnævnte vil blive præsenteret i nye versioner.







Solaris Urbino 12 LE hybrid er en energi-nøjsom bus sammenlignet med tilsvarende køretøjer på dagens marked. Målet under udviklingen har været at skabe et bus, der bruger under 30 liter brændstof pr. 100 km i en SORT 2-test.



På vejen mod målet er bussens egenvægt blevet reduceret til under ni ton - og til en totalvægt med maksimalt tilladt antal gennemsnitspassagerer på 15 ton.



Forbrindingsmotoren i hybrisbussen er en 4,5 liters Cummins Euro 6-dielselmotor på 210 hk og et drejningsmoment på 832 Nm, mens elmotoren har en ydeevne på 11,5 kW, som får sin energi fra energiopsamling under nedbremsning. El-motoren støtter så dieselmotoren, når bussen sætter igang, hvilket betyder mindre brændstofforbrug.



Solaris Urbino 12 LE hybrid vil blive tilbudt i en to-dørs udgave med plads til 85 passagerer, hvoraf de 41 vil kunne sidde ned. Akselafstanden vil være 5.900 mm, mens forreste overhæng vil være på 2.550 mm og det bagerste på 3.240 mm.





To kendte får en ansigtsløftning

Når det gælder de kendte modeller - Solaris Urbino 12 electric og Solaris Urbino 12 - er der tale om en opdatering med nyt design, der vil kendetegne alle nye Urbino- og Trollino city-modeller.



Der er tale om nyt forlygte-system med LED-lygter. I stedet for fem reflektorer - nærlys, fjernlys, tågelys, kørelys og blinklys har de nye modeller tre reflektorer til de samme lysfunktioner.





Det nye frontdesign, der øger chaufførens udsyn fra førerpladsen, bidrager også til en forbedret aerodynamik.





Loftet i busserne er også ændret, så det letter installation af eksempelvis infoskærme og vedligeholdelse.







