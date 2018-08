287 nye lastbiler fik nummerplader på i juli

Onsdag 8. august 2018 kl: 08:50

Af: Redaktionen Siden januar er der blevet nyregistreret 2.863 lastbiler, hvilket er på linie med samme periode sidste år, hvor tallet var på 2.862.- Lastbilsalget er ganske flot og stabilt, hvilket vi på alle måder er glade for, fordi det er en indikator på, at der er godt gang i hjulene i ’erhvervsdanmark’. Juli blev lidt sløj i år, men for hele året flugter vi fuldstændig med sidste års høje salg. Konklusionen er derfor også, at efterspørgslen efter lastbiler stadig må betegnes som høj - både herhjemme og i resten af Europa, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.Ser man på, hvordan lastbilleverancerne fordeler sig mellem lette og tunge lastbiler, er tendensen stadig, at der blive nyregistreret færre lette lastbiler, men flere tunge lastbiler.