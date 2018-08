Varebilerne tabte terræn i juli

Onsdag 8. august 2018 kl: 08:44

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I årets første syv måneder er der kommet 19.181 varebiler på vejene mod 20.580 i samme periode sidste år. Det er et fald på 1.399 varebiler - eller omkring 7 procent.- Vi ser en lille nedgang i varebilssalget i forhold til sidste år, men det ændrer nu ikke ved, at vi stadig er på et højt niveau helt generelt. Det skyldes naturligvis, at dansk erhvervsliv stadig kører i et aldeles højt gear. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grund til at tro, at der skulle komme en opbremsning i erhvervslivet foreløbig - og derfor er vi da også helt fortrøstningsfulde, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.