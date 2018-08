Den tre-akslede kan laste stående gods

Onsdag 8. august 2018 kl: 08:32

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trailer har et chassis med en svanehals med ståldørkplade, hydraulisk anordning for tilpasning af skammelhøjde, og et indvendigt lad med kraftig vinkelskinne i bunden til ladrammer.Den har kraftigt opbyggede siderammer med kraftig baglåge, der er hængslet i venstre side og med hydraulisk lukkeanordning. Den nederste del af bagrammen kan klappes op, hvis traileren skal transportere gods, der er længere end ladet.På reposet er der to par nedsænkede surringer, mens der er seks par på overkanten af bagrammen. Alle surringer er beregnet ti at kunne klare 5.000 kg træklast .Traileren er luftaffjedret med aksler, der er hydraulisk ophængt med hæve/sænke anordning. Første og trejde akslet er med lift-funktion.Traileren er leveret med monteret stige, værktøjskasser, to hydrauliske forskydelige lastsikringer i bagerste overramme og to ekstra bagudvendende surringer på bagvangen.Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.