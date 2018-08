Mandskabet kan få en kabine med forbedrede forhold

Tirsdag 7. august 2018 kl: 09:32

Mandskabskabinen fåes i to længder

30 procent hurtigere

Af: Redaktionen Scania’s nye CrewCab, som med en række detaljer er blevet forbedret til gavn for det daglige arbejde, sikkerheden og ergonomien, er som de øvrige modeller i den nye lastbilgeneration grundlæggende ny. Med den nye CrewCab er der åbnet for endnu større fleksibilitet med flere muligheder for at specialindrette den til den enkelte funktion og behov med valg af for eksempel sæder, bænke og sikkerhedsseler.Et af de komfortmæssige punkter, som Scania fremhæver, er klimasystemet i kabinen, der er opdelt i to zoner - et til førerpladsen - og et til mandskabsafdelingen. Det betyder, at når en CrewCab er fuld af for eksempel fuldt udrustede brandmænd er på vej til eller fra en hård fysisk opgave, kan klimaanlægget bidrage til et køligt overblik.Sædearrangementet i den nye CrewCab kan opbygges af enten bænke eller separate sæder eller i en kombination. Der kan også vælges mellem to forskellige længder på kabinen - P28 og P31 - så der bliver taget hensyn til visse arbejdsgruppers behov for at medbringe værktøj og udstyr, mens andre kan have interesse i en kortere cab for at optimere ladlængden. Den lange version fås med to forskellige taghøjder. En lav, som de fleste vælger af hensyn til adgangsforholdene og en normal.Ind- og udstigning er lettet med kraftige gule håndtag med en særlig grebsikker overflade - der bidrager til sikkerheden for brandmænd, røgdykkere og andet redningsmandskab.På den trafiksikkerhedsmæssige side kan CrewCab’en fåes med Scania City Safe Window nederst i døren ind mod vejkanten.Derudover kan højt monteret luftindtag, lodrette udstødningsrør og forskellige kraftudtag leveres direkte fra fabrikken.Scania anslår, at leveringstiden på en specialfremstillet CrewCab som redningskøretøj med plads til mandskab, avanceret redningsudstyr og brandslukkere er reduceret med mindst 30 procent. Hytterne er forberedt til forskellige typer lednings- og luftkanal-føring med blandt andet en række huller i loftet, som letter opbyggerens arbejde.Alle Scanias førerhuse gennemgår omfattende side kollisions- og væltetest. Tidligere var det et krav fra de svenske myndigheder, at det var det samme førerhus, der gennemgik alle test. Det krav eksisterer ikke længere, men Scania udfører alle test på samme førerhus.På motorsiden kan biler med CrewCab leveres med 9- eller 13-liters motorer med op til 500 hk i kombination med enten Scania’a Opticruise-gearskiftesystem eller automatgearkasser fra Allison.De mest almindelige biler med CrewCab er to-akslede. Men Scania har også en en lidt større version med en tredje elektrisk styret aksel på progammet, der kan bestilles direkte fra fabrikken.Her på transportnyhederne.dk havde vi før sommerferien lejlighed til at gribe fat i den nye kabine. Der er tale om et gedigent "arbejdsredskab" for brandfolk og andre med behov for at have mandskab med bag førersædet. Indstigningen til mandskabskabinen sker nærmest via en trappe - så brede og dybe er trinnene. Og de kraftige gule håndtag er til at få øje på, og så har de en overflade, der forebygger, at man mister grebet, når det skal gå hurtigt. Der til kommer så de brede døre og pladsen i kabinen.









