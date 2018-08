Malmö har fået nyt center for MAN-folk

Tirsdag 7. august 2018 kl: 08:35

Af: Redaktionen Det nye MAN Truck Center ligger Vattenverksvägen i Malmö. Her har håndværkere i løbet af sommeren færdiggjort et moderne serviceværksted, reservedelslager og salgskontor - plus et showroom, hvor der på åbningsdagen blev serveret kage og kaffe til kunder, kolleger og nysgerrige besøgende.Det nye MAN Truck Center vil senere blive officielt indviet.