Litauisk transportkoncern kan skaffe chauffører

Mandag 6. august 2018 kl: 10:08

Af: Redaktionen - Girteka Logistics imødekommer med succes markedets efterspørgsel efter øget kapacitet og er på vej til at have 10.000 lastbiler og beskæftige anslået 20.000 chauffører i 2021, siger Edvardas Liachovièius, der er administrerende direktør i Girteka Logistics.Gennem de seneste 10 år har Girteka Logistics været i gennem en markant professionalisering i transport- og logistikerhvervet med større og europæisk dækkende virksomheder. Sidste år havde Girteka Logistics en organisk vækst på 30 procent, mens koncernen i år også forventer markant fremgang.- Vi har en markant anderledes forretningsmodel, end vores konkurrenter som eksempelvis DSV, DB Schenker, DHL og Kühne & Nagel. Vi ejer vores lastbiler og beskæftiger selv chaufførerne. Vores evne til at levere høj kvalitet og øget kapacitet med vores eget materiel har bragt os i førefeltet, siger Kristian Kaas Mortensen, der er kommunikationsdirektør i Girteka Logistics.Han peger på, at Girteka Logistics har fundet en vej ud af transporterhvervets mangel på chauffører. Men at koncernen ligesom den samlede transportindustri mærker og forudser hurtigt stigende driftsomkostninger på grund af en række forhold - eksempelvis stigende chaufførlønninger, EU og national lovgivning om, at chauffører skal overnatte på hotel, mindsteløn i forhold til landene og øgede brændstofomkostninger.- Omkostningerne ved vejtransport i Europa stiger hurtigt på grund af mange faktorer. Markant mangel på chauffører er en af dem. Vi gennemgår vores omkostninger og vil nu justere vores priser i forhold til det nye markedsniveau, siger Edvardas Liachovièius.Girteka Logistics vil fortsætte med at indarbejde enkle og allerede kendte initiativer til at forbedre driften lige fra avanceret rekruttering og chaufførtræning til etablering af et teknologi-laboratorium uden for koncernen, der skal give yderligere teknologiske gevinster. Og så have styr på tingene.I år forventer Girteka Logistics at levere op mod 450.000 full loads.