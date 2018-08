Vognmand i Mønsted kan tage maskinerne med på ny fire-akslet trailer

Mandag 6. august 2018 kl: 08:48

Af: Redaktionen Den nye maskintrailer, der hovedsageligt skal transportere entreprenør- og landbrugsmaskiner forkunder i Danmark, er bygget op over et chaissis med en centralvange i opsvejst højstyrkestål hvor sektionerne forskydes inden i hinanden.







Trailerens bund er belagt med 28 mm træplanker med ståldørk over kongebolten på repos.







Til traileren hører to ramper, så man kan køre maskiner helt op på reposet. På reposet er der også monteret er ni-tons el-spil med fjernbetjening





Foran første aksel, mellem anden og tredje aksel, og i bagenden er der hjulgrave. Maskintraileren, der kan trækkes 3,6 meter ud, er også monteret med containerlåse til én 40 fods eller to 20 fods containere.





Forrets på det kraftige chassis er der monteret en 400 mm stålfront, mens der på siderne er aftagelige 400 mm høje alu-sider.

I bagenden er der to dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper, der letter arbejdet med at læsse maskiner af og ppå.





Traileren er leveret med fire 11-tons aksler med tromlebremser. Første aksel er med lift, mens hjulene på tredje og fjerde aksel er hydraulisk medstyrende. Med traileren følger forbredningsplanker i hårdttræ.





Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





