Dommen over Uber-chauffører falder på den sidste dag i august

Fredag 3. august 2018 kl: 09:57

Af: Redaktionen 16. januar i år idømte Østre Landsret fire tidligere Uber-chauffører bøder på tilsammen knap 700.000 kroner for ulovlig taxi-kørsel og overtrædelse af taxilovgivningen. Landsretten fulgte med sin dom Københavs Byret. Efterfølgende søgte Uber-chaufførernes forsvarer at få de fire domme indbragt for Højesteret, hvilket lykkedes.Elisabeth Boserup, der er senioranklager ved Københavns Politi oplyser til Fagbladet 3F, at sagerne mod omkring1.500 sigtede chauffører ligger og venter på, hvad Højesteret kommer frem til.- Der er ikke grund til, at vi gør noget, før Højesteret har fældet dom. Hvis Højesteret skulle træffe den afgørelse, at der ikke er foregået noget strafbart i de fire sager, så har de 1.500 andre chauffører heller ikke begået noget strafbart. Så falder alle sagerne, siger hun til Fagbladet 3F og fortsætter:- Men hvis Højesteret følger by- og landretsdommene, er vi klar til at køre løs med de 1.500 sigtelser.Inden prøvesagerne kom i Højesteret, er op imod 200 sager mod Uber-chaufører for ulovlig taxikørsel blevet afsluttet.- En del af sagerne er blevet afgjort i retten, mens andre sager er afgjort med bøder uden at have været i retten, siger Elisabeth Boserup.Sagerne mod Uber-chaufførerne baserer sig i vid udstrækning på oplysninger, som Skat i Danmark har fået fra de hollandske myndigheder om danske Uber-chaufførers kørsel i 2015. Uber har europæisk hovedsæde i netop Holland.Skat har også spurgt de hollandske myndigheder om lister over danske Uber-chaufførers aktiviteter i 2016 og frem til foråret 2017, hvor Uber indstillede sine aktiviteter i Danmark.Hvis de hollandske myndigheder kan levere oversigter fra 2016 og 2017 kan det betyde, at endnu flere tidligere Uber-chauffører blive sigtet for blandt andet ulovlig taxi-kørsel.Men det afhænger af, hvad Højesteret kommer frem til fredag 31. august.