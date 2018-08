DAF’en flytter for folk

Fredag 3. august 2018 kl: 09:37



Effektivitet, fleksibilitet og komfort

Hos BECHs & ABC Flytteforretning er der også fokus på flyttemændenes arbejdsmiljø. Derfor er den nye DAF XF 450 udrustet med komfortudstyr til lange ture rundt i Europa - eksempelvis har DAF’en fuld læderkabine. Det luftaffjedrede Super Space Cab-førerhus er DAF’s mest rummelige og luksuriøse, hvor fører- og passagerstol også er luftaffjedrede, lige som bilen er luftaffjedret på alle tre aksler.





Den 6-cyl. MX11-rækkemotor på 450 hk er en opgradering i forhold til forgængeren på 440 hk med potentiale på op til 7 procent bedre brændstoføkonomi.





Gearkassen er ZF’s nye 12-trins TraXon med fuldautomatisk gearskifte og Eco-Roll funktion. Endelig er bagtøjet af en ny type med blot 2,21:1 i udveksling, hvilket giver meget lave og økonomiske motoromdrejninger ved motorvejshastighed på trods af lavprofildækkene på trækakslen.





Den nye DAF har også Predictive Cruise Control med automatisk regulering af hastigheden i forhold til vejens forløb, ACC/AEBS afstandsmåler til de forankørende samt nødbremseassistent, vognbaneassistent, EBS-skivebremser, LED-forlygter med mere.





Fakta om BECHs & ABC Flytteforretning

BECHs Flytteforretning blev stiftet i 1897. Agtrupvejs Bud Central blev stiftet i 1968, og i 1971 ændres navnet til ABC Flytteforretning

Michael Jespersen overtager BECHs Flytteforretning i 1992 og ABC Flytteforretning i 1999. De to flytteforretninger fusioneres i 2002 til BECHs & ABC Flytteforretning ApS med hovedsæde i Kolding

Samtidig koncentreres møbelopbevaringsaktiviteterne i Vejle, og administrationen flyttes til Kolding. Der oprettes desuden ordretelefon i Fredericia, så virksomheden får ”hjemmebane” i hele Trekantsområdet

I 2005 oprettes en ny afdeling for internationale flytninger og forsendelser til og fra hele verden

Vognparken består af et lille dusin skræddersyede flyttebiler i forskellige størrelser samt kranbiler, flyttelifte mv

Virksomheden beskæftiger ca. 25 medarbejdere

Af: Redaktionen BECHs & ABC Flytteforretning har gennem mange år samarbejdet med Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted, når der skulle investeres i nyt materiel.I denne omgang har det resulteret i en tre-akslet DAF XF 450 FAN 6x2 med fast glasfiberkasse samt undermonteret kærretræk til kørsel med en to-akslet kærre. Opbygningen har Carsten Lykke overladt til Henning Christiansen fra Farre Karosserifabrik i Farre mellem Silkeborg og Aarhus.Flyttegods hører som regel ikke til i den tunge ende, så derfor er den nye bil specificeret for størst mulig volumen. Bilen har en chassishøjde på 950 mm fra fabrikken takket være lavprofildæk i 50-profil samt DAF’s særlig lave luftaffjedring. Glasfiberkassen er 9,5 meter lang, 2,55 meter bred og 2,83 meter høj indvendigt. Det giver et rumindhold på godt 68 kubikmeter, og dertil kommer ca. 33 kubikmeter, når bilen har en 20-fods container med på kærren.For at gøre håndteringen af flyttegodset så effektiv og hurtig som muligt, er kassen udrustet med fuld sideåbning i højre side, dobbelte bagdøre samt bagmonteret Z-lift med 2,5 tons løftekapacitet og 2,3 meter eloxeret alu-liftplade.