Det sker på lemfældigt grundlag

TRANSPORTORGANISATION OM NEDGRADERING AF RASTEPLADSER:

Fredag 3. august 2018 kl: 09:20

Af: Redaktionen Efter nedgraderingen af de 134 rastepladser vil der være 135 tilbage med faciliteter. De steder vil de næste par år blive renoveret for de midler, der bliver sparet ved at have færre steder at holde.Nedgraderingen betyder, at vognmænd og chauffører får forringede muligheder for hvil og ringere faciliteter i form af færre toiletter, borde og skraldespande. ITD er stærkt utilfreds med nedgraderingen.





- For transportvirksomhederne er rastepladserne fuldstændig nødvendige hvilepladser under en travl arbejdsdag - blandt andet fordi køre- og hviletidslovgivningen tilsiger, at der skal holdes faste hvil for chaufførerne af hensyn til sikkerheden på vejen. Igennem lang tid har mange transportører oplevet mangel på velfungerende rastepladser med relevante servicetilbud landet over både langs og uden for motorvejsnettet. Derfor er det også den forkerte vej at gå, når man nu nedgraderer halvdelen af de statslige rastepladser, siger Lasse Kristoffersen, der er politisk konsulent i ITD.





ITD fremfører, at den store vækst i antallet af lastbiltransporter kræver, at der sikres tilstrækkelig rastepladskapacitet både langs motorvejsnettet og uden for motorvejsnettet. ITD efterlyser, at politikerne laver en fremtidssikret plan for at sikre det fremtidige kapacitetsbehov i forhold til nødvendige udvidelser og forbedringer af rastepladserne.





ITD ser gerne, at man laver en kapacitetsanalyse, der omfatter rastepladserne lang motorvejene og de flere hundrede rastepladser, som staten har ansvaret for uden for motorvejsnettet.





- Det virker alt for lemfældigt, at Vejdirektoratet ikke selv mener, at man vil kunne mærke nedgraderingen. Der er brug for fremtidssikrede kapacitetsplaner og gennemarbejdede strækningsanalyser af kapacitetsbehovet for rastepladser langs motorvejene og uden for motorvejsnettet. Væksten i lastbiltrafikken er markant i disse år. Derfor må og skal det også sikres, at erhvervet har den nødvendige plads og de nødvendige faciliteter til rådighed, der gør, at man kan afholde sine hvil, når det er krævet. Det gælder både langs motorvejsnettet og uden for motorvejsnettet. Vi har hårdt brug for, at politikerne udviser rettidig omhu og sætter ind i tide, siger Lasse Kristoffersen.





For ITD er målet, at alle transporter kan foregå trygt, sikkert og tilfredsstillende, og at der er nok rastepladser med et relevant servicetilbud, vurderet ud fra gennemarbejdede analyser af kapacitetsbehovet over hele landet.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.