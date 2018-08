Holbækmotorvejen ved Springstrup har fået nye tankanlæg

Torsdag 2. august 2018 kl: 12:00

Fakta:

De nye F24-servicestationer Springstrup N og Springstrup S på Holbækmotorvejen åbner den 9.juli 2018

Stationerne er ubemandede

Rastepladserne er udstyret med street workout-redskaber, som kan bruges til at tage sig en aktiv pause på farten

Der er WIFI

Begge anlæg er udstyret med en hjertestarter

Ekstra belysning og kameraovervågning skal sikre tryghed døgnet rundt på pladserne

Af: Redaktionen Ifølge afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet skal åbningen af tankstationerne ses som et led i Vejdirektoratets løbende bestræbelser på at forbedre servicen for trafikanterne på motorvejsnettet.- Velplacerede og attraktive serviceanlæg er en vigtig del af den service, som vi ønsker at kunne tilbyde trafikanterne langs motorvejsnettet. Og de indgår i vores løbende arbejde med at gøre forholdene for trafikanterne så godt som muligt - i øvrigt på linje med aktuel og korrekt trafikinformation og optimal udnyttelse af vejnettet. Det handler alt sammen om at hjælpe trafikanterne nemt og sikkert frem. Hidtil har der manglet et tankanlæg i hver retning på denne del af Holbækmotorvejen, men det kommer nu, hvilket må betragtes som en forbedring af vejnettet i det område af Danmark, siger Kasper Rosenstand.Servicestationerne er nogle af Danmarks første F24-motorvejsstationer, og som noget særligt er stationerne udstyret med et helt nyt design, der skal være med til at sikre trafikanterne i det nordvestsjællandske en god pause på vejen mod deres destination.- Stationerne er designet med stor respekt for de naturskønne omgivelser, man finder ved Springstrup. Alle stationerne er indrettet med transparente tage, som giver anlæggene et let design, så de falder mere naturligt ind i omgivelserne, siger Finn Larsen, ansvarlig for ubemandede anlæg hos Q8, der også driver landets F24-servicestationer.Derudover bliver rastepladserne udstyret med street workout-udstyr.- Vi skal give trafikanterne et godt pauserum, der henvender sig til de behov, man kan få mellem A og B. Nogle holder ind for at tjekke mails eller nyheder på mobilen, mens andre har brug for at røre sig. På vores stationer får man rig mulighed for at dyrke pausen – uanset hvilken man foretrækker, siger han.Stationerne byder desuden på ekstra belysning og kameraovervågning, som skal sikre bilisterne ekstra tryghed.