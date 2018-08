MAN’en har et kroghejs med

Onsdag 1. august 2018 kl: 08:18

Af: Redaktionen Kroghejset er monteret på et fire-akslet MAN TGS 35.500-chassis, der har en akselafstand på 3.500 mm. De forreste aksler har stål-fjedre, mens de bagerste har luftaffjedring. MAN’en er leveret af MAN i Odense.Kroghejset er udstyret med både indvendige og udvendige combilocks i en specialløsning tilpasset vognmandens ønsker.Derudover er kroghejset leveret med frontkonsol, der indeholder en gangbro, hydraulikventil og hydrauliktank. Det betyder, at tanken sidder på kroghejsets konsol og dermed giver mere friplads på siderne af chassiset. Yderligere er kroghejset leveret med ilgang og hurtig tip for at optimere arbejdstiden for chaufføren.