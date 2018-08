DB Schenker i Norge er mellemfornøjet med resultatet

Tirsdag 31. juli 2018 kl: 11:10

Af: Jesper Christensen Knut Eriksmoen peger på, at transporterhvervet i Norge har en lavt lønsomhed, og at lønsomheden viser en nedadgående kurve. Der til kommer at transporterhvervet i Norge og i det øvrige Skandinavien og Europa mangler chauffører.- Chaufførernes status blandt ungdommen er blevet kraftigt udfordret i det seneste årti. Her må vi og branchen tage et krafttag for at undgå en chaufførkrise i Norge, siger Knut Eriksmoen og peger på, at unge vælger højere uddannelse og særligt bygge- og anlægsbranchen frem for chaufførerhvervet.Knut Eriksmoen peger i forbindelse med årsresultatet på, at jernbanetransport står for en betydelig del af godstransporten i Norge, men at jernbanetransporten er udfordret på grund af en ustabil fremføring af togene, hvilket kan presse flere kunder til at vælge vejtransport frem for jernbanetransport.På miljø-området har Schenker i Norgen den strategi kun af benytte Euro 6-lastbiler fra udgangen af 2019. Inden udgangen af 2020 skal al distribution i de større norske byer ske med fossil-frie køretøjer i byernes centre. Det vi sige enten med gas-drevne bil er eller med elektriske biler.- Vi er allerede i gang med el-cykler i Oslo og Bergen, og de første elektriske vare- og lastbiler kører ud på norske veje næste år. Vi håber også at få gennemført test af selvkørende lastbiler (billedet) sammen med vores svenske søsterselskab i løbet af den kommende vinter, siger Knut Eriksmoen.