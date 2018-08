Omsorgskørsel med bus skifter leverandør

Tirsdag 31. juli 2018 kl: 10:47

Af: Redaktionen - Kørslen vil foregå som hidtil, så jeg forventer ikke, at skiftet af leverandør vil få nogen betydning for de berørte borgere. Taxa Syd overtager næsten alle de chauffører, som brugerne kender fra Bjert Busser i dag. Minibusserne minder også om de nuværende – de er bare helt nye, og så står der Taxa Syd på dem i stedet for, siger trafikchef Martin Pape, Kolding Kommune.





Hver dag sørger Kolding Kommunes Kørselskontor for fragt af 500-600 borgere visiteret til kørsel. Det drejer sig eksempelvis om børn med særlige behov, der skal køres i skole, borgere visiteret til lægekørsel samt demente, der skal i daghjem. To tredjedele af borgerne bliver hentet og bragt med bus.





Det er kun omsorgskørsel med bus, der skifter leverandør. Omsorgskørsel med taxa fortsætter med den samme leverandør som i dag - Taxa Syd.





© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.