Fire ingredienser var vigtige for vognmandens valg

Tirsdag 31. juli 2018 kl: 10:20

Af: Redaktionen Ud over de gode erfaringer med bilen havde Søren Ulsø Andersenogså gode erfaringer med sælgeren af den gamle bil, så det blev igen Lastbilmægleren Carsten Lykke i Hedensted, der fik opgaven med at levere den nye fire-akslede lastbil, der skulle opbygges med kran og wirehejsSøren Ulsø Andersens nye lastbil er en fire-akslet DAF CF 480 FAX 8x2*6 med to styrende foraksler, én trækaksel samt en hydraulisk styret bogieaksel. Bilen er opbygget med en Palfinger PK34.002-SH kran med 2-tons spil og seks hydrauliske udskud samt KLC tre-vejs wirehejs med fjernbetjening produceret af Kolding Lastvogns Center.Med samme fjernbetjening kan man også styre den hydrauliske udskudskofanger. Når kofanger er ”ude”, er tipfunktionen låst, så det ikke er muligt at sætte en container ned på kofangeren.Bilen er udrustet med en variabel hydraulikpumpe koblet direkte på motorkraftudtaget, der er konstant indkoblet. Hele opbygningen er metalliseret inden lakering. Bilen er desuden udrustet med et VBG795 træktøj til kørsel med påhængsvogn.Sammen med sin bror Peter Ulsø Andersen driver Søren Ulsø Andersen vognmandsforretningen Brdr. Andersen I/S i Herrup, hvor Peter Ulsø Andersen især beskæftiger sig med trætransport til en lokal pallefabrik, mens Søren Ulsø Andersen udfører en masse forskellige forefaldende kran-/grab-/tipkørselsopgaver for både erhverv, private og kommunen. Dertil har han et udvalg af containerlad til de mange forskellige opgaver - lige fra transport og montering af malkerobotter inde i de lokale landmænds stalde over entreprenørkørsel med grus, sten og jord til udskiftning af sandet i de lokale dagplejemødres sandkasser.Mens Søren Ulsø Andersen har passet sin vognmandskørsel med den gamle CF85’er, har lastbilmægleren Carsten Lykke taget sig af opfølgning og koordinering i opbygningsfasen, så de forskellige underleverandører bliver holdt til ilden, så tingene så vidt muligt bliver leveret som aftalt og til aftalt pris.