Ny stykgodsrute mellem Vestnorge og Hirtshals er kommet i gang

Tirsdag 31. juli 2018 kl: 10:08

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Det er det norske rederi Egil Ulvan Rederi AS, der i samarbejde med Blue Water Shipping har åbnet ruten, for dermed at kunne servicere det norske vestland med en effektiv forbindelse til det europæiske kontinent via Hirtshals. På rundturssejladsen anløber ruten 13 havne i Norge foruden Hirtshals Havn i Danmark.Hovedfokus ligger på transport af alt gods, der kan flyttes med skib - stykgods, lystbåde/special løft og fødevarer.Ruten mellem de 14 havne besejles i den indledende fase kun med stykgods- og containerskibet M/V "With Frohavet", men på sigt er det planen, at også M/V "Kristian With" skal sættes ind på ruten. Hermed vil ruten få en højere frekvens, som vil gøre ruten endnu mere attraktiv i fragtmarkedet.