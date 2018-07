København får nyt maritimt topmøde og messe i København

Mandag 30. juli 2018 kl: 09:07

Af: Redaktionen - Det Blå Danmark står for 25 procent af Danmarks eksport og bidrager med 100.000 arbejdspladser. Det Blå Danmarks´ vækstteam anbefaler i deres rapport fra 2017 at kigge ud over Danmarks grænser og styrke Det Blå Danmark ved at tiltrække udenlandsk aktivitet. Formuleret med en enkelt linje er vækstteamets vision ”Danmark som globalt maritimt kraftcenter”. Vi ønsker at bidrage til denne udvikling ved at skabe en professionel maritim B2B event af international klasse i København, siger administrerende direktør fra MARPRO, Jakob le Fevre, om baggrunden for initiativet.Jakob le Fevre er uddannet skibsfører med fem års sejltid i den danske handelsflåde og Søværnet. Han gik i land i 2001, hvorefter han frem til 2010 havde en række executive poster i den maritime branche. I 2010 blev han medejer af jobportalen JOB2SEA. I 2013 etablerede han selskabet MARPRO, der er et professionelt konsulenthus med 100 procent fokus på den maritime branche.Administrerende direktør Jesper Åndahl fra Copenhagen Exhibition Group supplerer Jakob le Fevre.- Jeg glæder mig til den nye spændende event, og jeg føler at Jakob og jeg komplimenterer hinanden fantastisk godt. Jakob har et indgående kendskab til den maritime branche; og jeg tror jeg kan bidrage positivt med mine mange års messe erfaring. I mere end 20 år arbejdede jeg i Bella Center, og de sidste 11 år var jeg øverste ansvarlige for hele koncernens messe- og konference aktiviteter, hvorved jeg formentlig er en af nordens mest erfarne på området, siger han.Jesper Åndahl har en MBA i marketing, og han etablerede Copenhagen Exhibition Group i 2012.