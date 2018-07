Lastbilchauffør blev ramt af blodprop og kørte i en sø

Mandag 30. juli 2018 kl: 08:40

Af: Redaktionen Ulykken skete kort for klokken 16, da chaufføren var på vej af Motorvej E45 syd for Kolding.Vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi fortalte efterfølgende til Ritzau, at da to betjente nåede frem til søen, reagerede de prompte og sprang ud i søen, hvor de svømmede ud til den synkende lastbil, hvor de fik reddet chaufføren ud af førerhuset og i land. En tilkaldt ambulance og læge var nået frem og ventede på at tage sig af den syge chauffør. Det lykkedes at genoplive ham, hvorefter han med politieskorte blev kørt til Odense Universitetshospital.Hans tilstand blev mandag 16. juli om aftenen betegnet som kritisk, men lægerne var ifølge Jørn Bystrup optimistiske.