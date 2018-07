Danmark har en god sag

DTL OM EU-KOMMISSIONEN KRITIK AF P-RESTRIKTIONER:

Fredag 20. juli 2018 kl: 21:32

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vognmandsorganisationen DTL mener, at VLAK-Regeringen skal holde fast i Folketingets beslutning og tage opgøret. Det må ifølge DTL være erhvervets opgave at planlægge sig ud af tingene.EU-Kommissionen vil med en åbningsskrivelse få Danmark til at rettes sig efter EU-Kommissionens holdning og give chauffører mulighed for at overnatte på rastepladser i mere end 25 timer. EU kritiserer ifølge flere medier, at den nye danske regel om 25 timers tidsbegrænsning gør det umuligt for lastbilchauffører at overholde hviletidsreglerne.- Det er ikke uventet, når man tænker på, at EU-Kommissionen i slutningen af april foreholdt den danske regering denne holdning i diplomatisk indpakning - og siden transportministerens afvisende svar har forholdt sig passiv i næsten tre måneder, siger DTL’s administerende direktør Erik Østergaard, der anbefaler, at den danske regering står fast.- Danmark har en god sag, mener han og peger på, at EU før har udsat den danske regering for angreb på den danske fortolkning EU-regler - eksempelvis af cabotagereglerne, hvor EU-Kommissionens holdning endte med at blive underkendt af EU-domstolen.- I forvejen er det ikke tilladt at afholde sit 45 timers hvil i køretøjet. Det ligger der en EU-dom på. Det er forkert at sige, at dette her alene rammer de udenlandske vognmænd, for de har lige så store muligheder for at afholde deres daglige og reducerede ugentlige hvil på danske rastepladser som alle andre, og begrænsningen gælder også danske vognmænd. Det er alene et spørgsmål om, at man i erhvervet må planlægge sig ud af at afholde de helt lange hvil. Det gælder såvel danske som udenlandske vognmænd, påpeger Erik Østergaard.DTL-direktørens synspunkt understøttes af transportordfører Kim Christiansen (DF), der i pressen fremhæver, at hvis nogen har behov for at holde sig på rastepladser i flere dage og uger, må det være op til Dansk Industri og transportvirksomhederne at tilvejebringe nogle forhold, hvor man har den mulighed.