Kontrol af udenlandske busser gav pote

Mandag 23. juli 2018 kl: 11:00

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Politiet, Skat og Arbejdstilsynet kunne ved kontrollen af de 22 udenlandske turistbusser konstatere, at kun få af chaufførerne var tilmeldt det lovpligtige register for udenlandske tjenesteydere (RUT). Skat er nu også gået i gang med at kontrollere momsregistrering og -afregning for de udenlandske bussers kørsel i Danmark.- Selvom udenlandske busser i princippet kan opholde sig op mod tre måneder ad gangen på dansk jord efter den lempelige fortolkning, som de danske myndigheder bruger, så har vi en begrundet mistanke om, at mange udenlandske busvognmænd undlader at betale moms af kørslen i Danmark. Det er ikke alene ulovligt, men også stærkt konkurrenceforvridende, siger administrerende direktør i Danske Busvognmænd Michael Nielsen.Han oplyser videre, at de fleste af de udenlandske busser, der blev kontrolleret, kørte for et udenlandsk rejsebureau.Udover momsbetalingen skal en udenlandsk busvognmænd, der udstationerer en buschauffør i Danmark, også anmelde den udenlandske chaufførs ophold i landet til Arbejdstilsynet via RUT systemet. Denne overtrædelse alene kan straffes med bøde på op til 10.000 kroner.Michael Nielsen sig i øvrigt over, at de udenlandske busser tilsyneladende forsvandt fra København i løbet af den eftermiddag, hvor kontrollerne blev gennemført.- De var simpelthen forsvundet fra de steder i København, hvor de normalt opholder sig, siger Michael Nielsen og fortsætter:- Jeg skal ikke kunne sige, om der var tale om et organiseret advarselssystem om kontrollen blandt de udenlandske chauffører, men det var i hvert fald bemærkelsesværdigt og tyder vel på at de har noget at skjule.