Fire-akslet trailer kan både køre og gå

Torsdag 26. juli 2018 kl: 10:00

Af: Redaktionen Traileren er bygget op over et selvbærende stålchassis med kongeboltkonstruktion i en svær og stabil stålprofil med aluminiums-hjælperamme for den selvbærende konstruktion, der giver mindre egenvægt og dermed større nyttelast.Kassen, der kan rumme 90,6 kubikmeter, er opbygget i 600 millimeter brede alu-profiler, der er fuldsvejsede på den side, der vender indad.Kassen er forsynet med en speciel overkantsprofil med løbeskinne til skillevæg.Bunden har et Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave, med CF betjening.Bagdørene er udført i alu-profiler med to lukkestænger i stål.Traileren er også forsynet med beslag til kost og skovl og med en plastværktøjskasse i venstre side foran akslerne. Derudover er der en tre-meter stige og stopklodser.På toppen er der monteret en almindelige cremehvid rullepresenning.De fore aksler er luftaffjedrede og monteret med skivebremser. Første aksel kan hæves, mens den fjerde aksel er selvstyrende.Den nye Walking Floor trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.