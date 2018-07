DAF's nye XF-serie er kåret til "Top Truck Slovakia 2018"

Onsdag 25. juli 2018 kl: 10:00

Vognmænd og lastbilchauffører i Slovakiet har kåret den nye DAF XF lastbil som "TOP TRUCK 2018".

Af: Redaktionen Anerkendelsen fra magasinet Transport a Logistika kommer i kølvandet på flere andre succeser for den nye XF lastbil, herunder prisen "International Truck of the Year 2018" og de nationale "Truck of the Year"-priser i Polen og Slovenien.









- Den nye DAF XF lastbil fik prisen "TOP TRUCK 2018" for "dens fantastiske effektivitet, dens innovative drivlinje og dens fremragende chaufførkomfort", siger Viliam Bujna, der er administrerende direktør for LUXUR Media og udgiver af Transport a Logistika.







- Den nye XF fra DAF er den bedste, siger han videre og tilføjer, at læserne siger, at komforten i XF lastbilen er uovertruffen i branchen.









“Der er meget lidt støj i førerhuset, og rummeligheden er fremragende. Brugen af nye teknologier og den perfekte justering af PACCAR MX motoren, TraXon-automatgearkassen og de nye bagaksler til ekstremt lave motoromdrejningstal giver minimale driftsomkostninger og fantastiske køreegenskaber”, lyder det fra læserne.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.