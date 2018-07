Lastbil blev ramt af sten

Torsdag 19. juli 2018 kl: 08:59

Af: Redaktionen Lastbilen blev ifølge Østjyllands Politi ramt lige over forruden på førerhuset, så der kom en lang flænge i bilens solskærm. Chaufføren slap uskadt.Østjyllands Politi afspærrede området i forbindelse med efterforskningen.Det er politiets formodning, at gerningsmanden har haft til hensigt at ramme forbikørende biler.Der er blevet fundet nogle sten på stedet, som muligvis kan have været anvendt. De fundne sten er på størrelse med en knyttet hånd.Politiet ser med meget stor alvor på sagen og efterforsker den med henblik på at finde gerningsmanden.Har man set eller hørt noget, der kan hjælpe politiet i sagen, bedes man ringe 114.