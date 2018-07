EU-Kommissionen får spørgsmål om danske P-restriktioner

Onsdag 18. juli 2018

Af: Jesper Christensen Andor Deli vil vide, om de danske P-restriktioner følger EU’s lovgivning.I slutningen af april henvendte EU-Kommissionen sig til den danske regering med en kritik af beslutningen om at indføre 25 timers begrænsning på offentlige rastepladser langs motorvejene. Den danske transportminister afviste kritikken, og der har siden da ikke været hørbare forlydender om yderligere henvendelser fra EU-Kommissionen.Andor Deli sidder som EU-Parlamentsmedlem i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater). I forbindelse med afstemningen om første del af EU-Kommissionens vejpakke sagde han som medlem af EU-Parlamentets transportudvalg, at landtransportområdet ikke passer ind i EU’s udstationeringsdirektiv.Interesserede kan se mere om, hvad Andor Deli sagde forud for afstemningen