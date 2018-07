Chauffører og vognmænd blæser på ny lov

VOGNMANDSFORENINGEN FDL KOMMENTERER P-RESTRIKTIONER:

Onsdag 18. juli 2018 kl: 08:41

at chaufførerne blot tager chancen i håb om, at politiet ikke kommer ind på pladsen

at risikoen for at blive noteret er lille

politiets manglende kontrol, som har skabt undren hos dem, der efter bedste evne, søger at overholde gældende love og regler

Af: Redaktionen FDL kommenterer:Til trods for, at den stærkt omdebatterede lov om 25 timers parkering på de statslige rastepladser, er trådt i kraft, parkeres der stadigt i såvel nødspor som uden for de afmærkede båse, hvilket understreger tre ting:Det er i orden, at den ny p-begrænsning, skiller vandene, men nu er loven trådt i kraft, og så må det være politiets forbandede pligt at tjekke p-pladserne, siger FDL’s kontorleder, Jens Groot, der fortsætter:- Der parkeres stadig efter for godt befindende i nødsporet og uden for parkeringsbåsene, i de forkerte båse. Det har man gjort i mange år, uden at patruljevognene har gjort noget ved problemerne.Spørger man lastbilchaufførerne, svarer mange, at de, stort set, overhovedet ikke har set politiet. De ser ingen patruljevogne køre gennem parkeringsområdet og de sover jo ikke i alle 11 timer om natten, ej heller, når der holdes de daglige pauser, og der mangler en, der regelmæssig aktiv observerer, hvad der foregår på parkeringsområderne. Så her er det reelt politiet, som svigter kontrollen.I Tyskland er det en selvfølgelighed, at patruljevognen kører ind gennem alle parkeringspladser, og det har en stor præventiv virkning. Nu ved vi godt, at det danske politi er topstyret med ulemper og fordele - det er kæft trit og retning uden indflydelse. I Danmark er det ikke en selvfølgelighed, men er det så en bevist handling, at politiet undlader at dreje ind omkring parkeringsområdet?Det er helt uforstående, ikke mindst i betragtning af, at politireformen har sendt det tidligere aften nat vagtpersonale, fra selv større byer, ud i patruljevogne, som dirigeres fra centrale steder i politikredsen.Jens Groot mener, at der er et mærkbart øget behov for en effektiviseret bemanding, ingen skal bare sidde og vente ved telefonen, eller at nogen skulle ringe på dørklokken.- Lad os da for pokker få et dansk BAG. Det er der hårdt brug for, siger han.