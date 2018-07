Dansk shipping-koncern indgår samarbejdsaftale med norsk rederi

Tirsdag 17. juli 2018 kl: 08:42

Af: Redaktionen Hver anden lørdag vil fartøjet M/S ”With Frohavet” fremover anløbe Hirtshals Havn. En fast rute mellem Norge og Danmark har gennem længere tid stået højt på ønskelisten hos det norske rederi Egil Ulvan Rederi AS. Og nu bliver ruten en realitet.- Der er efterspørgsel efter en fast fragtrute mellem Norge og Danmark. Vi og mange andre aktører indenfor branchen har derfor store forventninger om, at det skaber positive resultater, siger Arild Hoff, som er daglig leder af Egil Ulvan Rederi AS.Blue Water Hirtshals’ rolle i samarbejdet er at fungere som havneagent, udføre stevedoreopgaver og være Egil Ulvans danske salgsagent. Dermed skal Blue Water sørge for at promovere ruten og sikre succesen med transport fra Danmark mod Norge.I Hirtshals har Blue Water været en fast del af havnen siden 1989. En væsentlig del af kontorets aktiviteter omfatter transport af al slags gods til og fra Nordatlanten og Skandinavien. Netop Norge har i en årrække været et strategisk indsatsområde for folkene på kontoret på havnen i Hirtshals, der i dag har færgeforbindelser til flere havne i det sydlige og sydvestlige Norge.Den faste godsrute vil blive besejlet af M/S ”With Frohavet”, som anløber Hirtshals første gang den 28. juli. På sigt er det planlagt, at M/S ”Kristian With” også skal indsættes på ruten, så der vil være ugentlige anløb til Hirtshals. Fartøjerne vil fragte forskellige typer stykgods, fødevarer og projektlaster til og fra Danmark og Norge. Rederiet anløber ugentligt 30 norske havne.Det familieejede Egil Ulvan Rederi AS blev oprettet i 1919. I dag er det tredje og fjerde generation, som står i spidsen for selskabet. I 80’erne og 90’erne blev selskabet drevet fra hjemmekontorer, men i takt med at firmaet er vokset, er der siden blevet ansat flere folk, så medarbejderantallet i dag er nået op på ni i administrationen.