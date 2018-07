Færgerederi flytter til Halmstad

Tirsdag 17. juli 2018 kl: 08:31

Af: Redaktionen Forhandlingen mellem Stena Line og Hallands Hamnar om detaljerne i kontrakten er afsluttet, og i fredags blev kontrakten om en ny færgeterminal i Halmstad underskrevet af de to parter.- Vi er meget glade for, at vi er kommet frem til den her løsning i samarbejde med Hallands Hamnar. Denne rute er strategisk vigtig for os, og set fra et virksomhedsperspektiv bliver det rigtigt godt, siger Tony Michaelsen, der er Route Director Region Denmark.





- Vi får et helt nyt opland, og vi bliver en del af den såkaldte sydlige korridor. Der findes store eksisterende godsflåder mellem Sverige og Danmark, som i dag tager turen på land, og som vil have klare fordele ved at tage søvejen i stedet. Vi tror på en stærk tilvækst for vores fragtvirksomhed på ruten de nærmeste år og kommer til at udvikle den efter vores kunders behov og markedets udvikling. Vi ser også gode muligheder for at udvikle den svensk-danske turisme mellem Midtjylland og Vestsverige siger Tony Michaelsen videre.







Hos Hallands Hamnar er man også glade for, at aftalen med Stena Line er kommet på plads.







- Vi er meget tilfredse med, at aftalen med Stena Line nu er forhandlet på plads, og at vi har lavet en langsigtet aftale, der fortsat udvikler Hallands Hamnar. Aftalen er en vigtig brik i puslespillet om at styrke logistikken i regionen og sikrer desuden forudsætningerne for fremtiden. Projektarbejdet er allerede i gang og byggeriet forventes at påbegynde i slutningen af året. Vi regner med, at den nye færgeterminal står klar i slutningen af 2019, siger Björn Alvengrip, der er direktør for Hallands Hamnar.







- Det er dejligt, at vi fortsat kan knytte Halland og Danmark sammen, og færgeruten er vigtig for vores region. Det handler i første omgang om at tilgodese industriens transportbehov, men det er også vigtigt at udvikle passager- og turiststrømmen, som har stort udviklingspotentiale fremadrettet, siger Mikaela Waltersson, som er ordførende for Hallands Hamnar i Halmstad.





Østjylland havde for en årrække siden en fragtforbindelse mellem Aarhus Havn og havnen i Halmstad, men selskabet gik konkurs kort efter årtusindeskiftet.





